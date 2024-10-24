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İran'ın Kamyaran İlçesinde PJAK ile Çatışma: 1 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

İran'da PJAK ile çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:45
İran'ın Kamyaran İlçesinde PJAK ile Çatışma: 1 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

İran'ın Kamyaran İlçesinde Çatışma

İran'ın Kürdistan eyaletinde yer alan Kamyaran ilçesinde, emniyet güçleri ile terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PJAK arasında şiddetli bir çatışma meydana geldi. Bu çatışma sonucunda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Kamyaran Kaymakamı Kiyanuş Sakfiniya, olayla ilgili kamuoyuna bilgi verdi. Sakfiniya, "Kamyaran-Servebad güzergahında gerçekleştirilen operasyon sırasında PJAK ile çatışmaya giren emniyet görevlisi Muhammed Ahmed Pur, maalesef yaşamını yitirdi," şeklinde konuştu.

Cenaze Töreni

Ahmed Pur'un cenazesi, Kamyaran'da gerçekleştirilen resmi bir törenle toprağa verildi. Olay, bölgedeki güvenlik durumunu bir kez daha gündeme getirdi.

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