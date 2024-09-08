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İran'ın Rusya'ya Balistik Füze Sağlaması, Ukrayna'daki Sivil Kayıpları Artırabilir

ABD, İran'ın Rusya'ya balistik füze göndermesinin, Ukrayna'da sivil kayıpları artırabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 00:05
İran'ın Rusya'ya Balistik Füze Sağlaması, Ukrayna'daki Sivil Kayıpları Artırabilir

İran'ın Olası Füze Gönderimi ve Etkileri

Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın Rusya'ya balistik füze temin etmesi halinde, Ukrayna'daki sivil kayıpların artabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Sean Savett'ten Açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, İran'ın Rusya'ya balistik füze göndermesi durumunda, bu eylemin Ukrayna'daki sivil kayıpları ciddi şekilde artırabileceğini ifade etti. Savett, "Eğer İran Rusya'ya balistik füze sağlarsa, bu, İran'ın Rusya'ya destek sağladığını gösterir ve maalesef daha fazla insanın ölümüne neden olur," şeklinde konuştu.

İran'dan Yanıt

Öte yandan, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Rusya'ya karşı tutumunun değişmediği belirtildi. Açıklamada, "İran, taraflara askeri yardım sağlamayı insanlık dışı olarak görmektedir. Bu yüzden, sadece kendisi bu tür eylemlerden kaçınmamaktadır, aynı zamanda diğer ülkeleri de silah tedarikini durdurmaya çağırmaktadır," denildi.

Bu gelişmeler, uluslararası toplumda gerginliğin artma potansiyelini beraberinde getiriyor ve İran'ın askeri yardımlarına yönelik tartışmaları yeniden alevlendiriyor.

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