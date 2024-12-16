İran'ın Şam Büyükelçisi: Büyükelçiliğimiz Yakında Faaliyete Geçecek

İran'ın Şam Büyükelçiliği Yakında Faaliyete Başlıyor

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, ülkesinin Şam Büyükelçiliği'nin kısa süre içinde tekrar faaliyete geçeceğini duyurdu.

İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Ekberi, büyükelçiliğin mevcut durumu hakkında bilgi vererek, "Bir sorun yaşanmasın diye Şam Büyükelçiliğindeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik" ifadesini kullandı. Ekberi, sözlerine "Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır" diyerek devam etti.

Öte yandan, Suriye'de Esed rejimi'nin düşüşü sonrası İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin faaliyetlerine son verildiği ve çalışanlarının ülkeyi terk ettiği biliniyordu.