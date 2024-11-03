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İran'ın Simnan Eyaletinde 4.8 Büyüklüğünde Deprem

İran'da Simnan eyaletinde meydana gelen depremde hasar bilgisi henüz ulaşmadı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 09:04
İran'ın Simnan Eyaletinde 4.8 Büyüklüğünde Deprem

İran'da Deprem Alarmı

İran'ın Simnan eyaletinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, depremin merkez üssü Simnan’a bağlı Germser ilçesi olarak belirlendi.

Depremin Detayları

Yerel saatle 05.16'da kaydedilen depremin derinliği ise 11 kilometre olarak açıklandı. Bu sarsıntı, başkent Tahran dahil olmak üzere geniş bir alanda hissedildi.

Bölgedeki Durum

Simnan Kriz Yönetimi Merkezi, deprem sonrası bölgeye arama ve kurtarma ekiplerinin gönderildiğini açıkladı. Ancak, şu ana kadar herhangi bir hasar ya da yaralanma bilgisi alınamadığı bildirildi.

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