İran'ın Sistan-Beluçistan Eyaletinde Güvenlik Güçlerine Saldırı: 1 Asker Öldü

Sistan-Beluçistan'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 yüzbaşı hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 12:31
İran'ın Sistan-Beluçistan Eyaletinde Güvenlik Güçlerine Saldırı: 1 Asker Öldü

Silahlı Saldırı İran'ın Sistan-Beluçistan Eyaletinde Gerçekleşti

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bir silahlı saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Olayın Detayları

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) tarafından yayımlanan Sistan-Beluçistan Polis Müdürlüğü'ne ait yazılı açıklamada, her şeyin Teftan ilçesine bağlı Deceng köyü yakınlarında devriye görevindeki askeri araca yönelik açılan ateşle başladığı belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup Yüzbaşı Musa Bameri'nin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise hayati tehlikesi olmaksızın yaralandığı bildirildi.

Ceyşul Adl Örgütünün İddiaları

Saldırının, İran'da terör örgütü olarak kabul edilen Ceyşul Adl tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Bu grup, Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu öne sürerek, Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

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