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İran'ın Sistan-Beluçistan Eyaletinde Kanlı Saldırı: 10 Asker Hayatını Kaybetti

Sistan-Beluçistan'da güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 10 asker yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı, soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:42
İran'ın Sistan-Beluçistan Eyaletinde Kanlı Saldırı: 10 Asker Hayatını Kaybetti

Irak'ın Sistan-Beluçistan Eyaletinde Silahlı Saldırı

İran'ın güneydoğusunda, Pakistan sınırı yakınlarındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların aktardığına göre, saldırı, Teftan bölgesinde devriye görevi yapan sınır muhafızlarına kimliği belirsiz bir grup tarafından yapıldı. Olayda, 10 askerin hayatını kaybetmesi büyük kayıplara neden oldu.

İçişleri Bakanı'nın Talimatı

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, saldırıyla ilgili olarak derhal kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını ve sonuçların kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Saldırıları henüz üstlenen bir grup yok. Ancak, 30 Eylül'de gerçekleşen bir başka saldırıda 3 polis hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda, 1 Ekim'de yoldan geçen bir araçtan bir okula ateş açılması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Ceyşu’l Adl ve Geçmişi

Bu saldırılar, bölgede sık sık eylemler düzenleyen Ceyşu’l Adl adlı örgüt tarafından üstlenilmiştir. 2003'ten bu yana sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen Cundullah örgütünün lideri Abdulmelik Rigi, 2010 yılında yakalanarak idam edilmiş, örgüt daha sonra ismini Ceyşu’l Adl olarak değiştirmiştir.

Bu örgüt, sık sık Sistan ve Belucistan bölgesinde eylemler gerçekleştirmektedir. İran, bu örgütün "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" iddia ederek, çeşitli yabancı istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini de ileri sürmektedir.

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