İran’ın Sistan ve Beluçistan’ında Operasyon: 6 Yabancı Militan Öldürüldü

Sistan ve Beluçistan'da düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 militan öldürüldü, 2 kişi yakalandı; çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 22:13
Güvenlik güçleri doğu sınırından gelen gruba müdahale etti

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde, son günlerde artan silahlı saldırıların ardından güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 militanın öldürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonu kaynaklı haberde, ülkenin kritik merkezlerine saldırı amacıyla doğu sınırlarından ülkeye giren silahlı bir gruba operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Operasyonda 6 militanın öldürüldüğü, 2 militanın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, zanlıların üzerinde lazer donanımlı roket atarlar, Amerikan yapımı M4 ve M16 makineli tüfekler, çok sayıda bomba, patlayıcı yelekler ve diğer teçhizatın ele geçirildiği bildirildi.

Çatışma sırasında İran tarafında 2 istihbarat görevlisi ve 1 polis yaralandı.

Haberde, Sistan ve Beluçistan eyaletinde daha önce terör örgütü kabul edilen Ceyşu'l Adl tarafından düzenlenen saldırıların yaşandığı hatırlatıldı; eyalette dün 5 polis öldürülmüştü.

