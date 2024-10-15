İran'ın Şuşter İlçesinde Petrol Rafinerisi Yangını: 1 Ölü, 4 Yaralı

İran’ın Hukuzistan Eyaletinde Yangın Faciası

İran’ın güneybatısında bulunan Huzistan eyaletinin Şuşter ilçesinde büyük bir petrol rafinerisinde yangın meydana geldi. Olay sonucunda trajik bir şekilde 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Olayın Nedeni ve İlk Bilgiler

İran devlet televizyonuna açıklamada bulunan Şuşter Kaymakamı Muhsin Seyyidmusevi, yangının ilk belirlemelere göre bir petrol tankerinin rafinerideki benzin depolarına çarpması sonucu çıktığını ifade etti.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Yangının büyüklüğü nedeni ile Şuşter itfaiye ekipleri yangına yeterli müdahaleyi gerçekleştiremedi. Bu nedenle, Ahvaz kentinden takviye ekipler bölgeye sevk edildi.