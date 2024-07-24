İran, İngiltere Büyükelçisini Bakanlığa Çağırdı

İran, İngiltere'nin İadesine Sert Tepki Gösterdi

Son günlerde yaşanan gelişmelere göre, İran, İngiltere'nin bir vatandaşını tutuklayarak ABD'ye iade etmesini şiddetle kınadı. Bu çerçevede, İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini, Simon Shercliff, resmi olarak bakanlığa çağırdı.

Tutuklama ve İade Süreci

İngiltere, Said Musai adındaki İranlı vatandaşı, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla tutukladı. Musai, 22 Temmuz'da ABD mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

İran'ın İtirazları ve Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisine, söz konusu tutuklama işleminin "hukuk dışı" olduğunu ve Tahran'ın bu duruma karşı çıkan güçlü itirazlarını iletti. İran, bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

İran ve İngiltere arasındaki bu tartışmalar, iki ülkenin diplomatik ilişkilerini etkileyebilecek bir duruma işaret ediyor. Uluslararası ilişkilerdeki gerginlikler artarken, benzer olayların ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.