İran, İngiltere'nin Yaptırımlarına Karşı Tepki Gösterdi

İran'dan İngiltere'ye Yanıt

İran, İngiltere'nin son yaptığı yaptırımlar sonrası bu ülkenin Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına davet etti.

Yaptırım Kararı

İngiltere, geçtiğimiz günlerde, Tahran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinden dolayı 3 İranlı birey ve 1 askeri birimi, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı '700. Birim' olarak adlandırdığı birimi yaptırım listesine aldı.

Diplomatik İletişim

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz diplomatın bakanlığa çağrıldığı ve bu yaptırım kararının, yeni İngiliz hükümetinin İran ile işbirliği ve etkileşim hedefleriyle çeliştiği ifade edilmiştir.

Bölgedeki İstikrarsızlık

İran, bölgedeki güvensizliğin kaynağının İsrail olduğunu iddia ederken, bazı ülkelerin, özellikle İngiltere’nin, Filistinlilere karşı yapılan soykırımlara destek vermesinin bu duruma zemin hazırladığını vurguladı.

İngiltere'nin Yanıtı

İngiliz Maslahatgüzar, bu bilgileri Londra'ya ileteceğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde İngiliz Dışişleri Bakanlığı, yaptırım listesine alınan kişiler ve birim hakkında bilgi vermişti.

Bu gelişmeler, İran ve İngiltere arasındaki diplomatik gerginliği daha da artırması bekleniyor.