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İran, İsmail Heniyye Suikastının Ayrıntılarını Açıkladı

İran, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikastının İsrail tarafından 7 kg'lık roketle gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 14:54
İran, İsmail Heniyye Suikastının Ayrıntılarını Açıkladı

İran'da Şok Suikast: İsmail Heniyye Hedef Alındı

Başkent Tahran'da gerçekleştirilen suikast ile ilgili İran, Hamas lideri Ismail Heniyye'nin hedef alındığını duyurdu. Suikastın, 7 kilogram savaş başlığı taşıyan bir kısa menzilli roketle yapıldığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Heniyye'ye düzenlenen suikastın detaylarını paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada, suikastın İsrail tarafından planlandığı ve ABD'nin bu eyleme destek verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık bir savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin konukların konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti" denildi.

İntikam Sözü

Irkçılık ve terörle mücadele vurgusu yapan İran, Heniyye'nin intikamının "doğru zaman ve yerde kesinlikle alınacağı" mesajını verdi.

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