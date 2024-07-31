İran, İsrail'in Beyrut Saldırısını Kınadı ve BMGK'yı Önlem Almaya Çağırdı

İran, BMGK'ya Göndermede Bulundu

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Temsilciliği, İsrail'in Beyrut'un güney kısmında gerçekleştirdiği hava saldırısını en sert biçimde kınadı. Bu açıklama, BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil eylemde bulunmaya davet eden bir mektup ile yapıldı.

Saldırıların Uluslararası Hukuka Aykırı Olduğu Vurgulandı

Mektupta, Beyrut'un güneyindeki saldırılarda, "İsrail rejiminin sivil hedefleri ve altyapıyı" hedef aldığı belirtiliyor. Bu noktada, saldırının İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına karşı duyarsızlığını yeniden gösterdiği ifade ediliyor.

Korkakça Saldırıların Kınanması

İran, bu "korkakça" saldırıyı en sert şekilde kınayarak, saldırının Lübnan'ın egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne ve uluslararası insancıl hukuka ciddi bir ihlal oluşturduğunu belirtti.

BMGK'dan Beklentiler

Mektup ayrıca, BMGK'nın saldırıyı kesin şekilde kınaması gerektiğine vurgu yaptı. "BMGK, bu suç faaliyetlerine karşı acil adım atmalı ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit eden saldırıların tekrarlanmasını engellemeli." ifadesi dikkat çekti.

İsrail'in Hesap Vermesi Gerektiği Vurgusu

İran, İsrail’in bu tür suçları için cezai sorumluluk taşıması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu suçlar cezasız kalmamalı" mesajını iletti.

Beyrut'taki Saldırının Sonuçları

İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısında, Lübnan Sağlık Bakanlığı üç kişinin yaşamını yitirdiğini ve 74 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, İsrail basını, saldırının Hizbullah'ın önemli isimlerinden olan Fuad Şükür'ü hedef aldığını iddia etti.