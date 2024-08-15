İran: İsrail'in Eylemlerine Karşı Sessizlik Küstahlığı Artırıyor

İran ile Japonya Dışişleri Bakanları Görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail’in Gazze'deki eylemlerine ilişkin endişelerini dile getirirken, sessiz kalmanın bu rejimi daha da küstahlaştırdığını ifade etti. Bakıri, IRNA haber ajansına yaptığı açıklamada, bu durumu Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde gündeme getirdi.

Gerilimin Nedeni ve Uluslararası Tepkiler

Bakıri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarının arkasındaki sebepleri sıralarken, ABD ve bazı batılı ülkelerin Tel Aviv'deki "suç şebekesine" olan desteklerinin yanı sıra, bu ülkelerin İsrail'in eylemlerine karşı sessiz kalmalarının da etkili olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nde Önlem Eksikliği

Bakıri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde bazı ülkelerin İsrail’in eylemlerine karşı alınacak önlemleri engellediklerini vurgularken, "Tecrübe, sessiz kalmanın İsrail'in askeri davranışlarını daha da cesaretlendirdiğini ortaya koyuyor," dedi.

Japonya'dan Endişeli Sesler

Japon Bakan Kamikawa, bölgedeki artan gerilim konusunda duyduğu endişeyi dile getirerek, gerilimin düşürülmesinin tüm taraflar için faydalı olacağını vurguladı.