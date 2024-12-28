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İran, İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesine Saldırısını Şiddetle Kınadı

İran Dışişleri Sözcüsü, İsrail'in Kemal Advan Hastanesine yönelik saldırısını uluslararası hukuka aykırı buldu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:43
İran, İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesine Saldırısını Şiddetle Kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

İran, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini zorla tahliye etmesi ve yakmasını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu durumu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar

Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kemal Advan Hastanesine yönelik saldırıyı "savaş suçu, insanlığa karşı suç ve uluslararası hukuk normlarının ihlali" olarak tanımladı. İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, İsrail’in Gazze’deki sağlık sistemini yok etme amaçlı saldırılarının, hasta ve yaralı bireylere yönelik bir baskı aracı olduğuna dikkat çekildi.

İşgal Altındaki Filistin ve Soykırım Süreci

Bekayi, "İşgalci güçler, hastaneyi işgal ederek hasta ve sağlık personelini zorla tahliye etti. Bu bir savaş suçu ve işgal altındaki Filistin’deki mevcut soykırım sürecinin bir parçasıdır" sözleriyle durumu özetledi.

Dün, İsrail ordusu, kuşatma altında olan Kemal Advan Hastanesinin bazı bölümlerini ateşe vermişti. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda, yaklaşık 45 bin 436 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere büyük bir kayıp söz konusu. Aynı zamanda, 108 bin 38 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması, sivil altyapının da tahrip edilmesine neden olmaktadır.

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