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İran, İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısına Karşı BMGK'ya Çağrı Yaptı

İran, Gazze'deki okul saldırısının ardından BMGK'dan İsrail'in savaş suçlarını durdurmasını istedi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:16
İran, İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısına Karşı BMGK'ya Çağrı Yaptı

İran'dan BMGK'ya Acil Çağrı

İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırı, dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Bu saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırı Hakkında Açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, bu saldırının soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar açısından açık bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Kenani, saldırının Gazze'deki Derec Mahallesi'nde yer alan Et-Tabiin Okulu'na yapıldığını ve bu saldırının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

BMGK'dan Harekete Geçmesi Bekleniyor

Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), BM Sözleşmesi'nin 7. Bölümü uyarınca derhal ve etkili bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Saldırının, sabah namazı sırasında binlerce kişinin sığındığı okulda gerçekleştiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı da aktarıldı.

Yerel Tanıkların Anlattıkları

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırının ardından cesetlerin parçalandığı ve çıkan yangın nedeniyle yandığı belirtiliyor. Sivil savunma ekiplerinin, etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta zorluk yaşadığı ifade ediliyor.

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