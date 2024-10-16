İran: İsrail'in Nükleer Tesislere Saldırısı Olasılığı Düşük

İran'dan İsrail Açıklaması

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik bir saldırı gerçekleştirme olasılığını oldukça düşük olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Olası Saldırının Etkisi

Kemalvendi, Nournews kanalına verdiği demeçte, "Böyle bir saldırının olması pek mümkün değildir. Eğer böylesi bir durum yaşanırsa bile, bu İran'a ciddi bir zarar veremez. Zarar oluşursa dahi, İran bunu hızla telafi edebilir," şeklinde konuştu.

Uluslararası Tepki Çağrısı

Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, Kemalvendi, İsrail'in bu tehditlerinin uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini vurguladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Kemalvendi, "Bu kınamanın sorumluluğu o kuruluşa aittir. İran, bu konuda hem sözlü hem de yazılı olarak tepki verilmesini talep etmiştir. Ancak siyasi çıkarlar, gerekli tepkilerin verilmemesine neden olmaktadır," diye ekledi.

Geçmişteki Gerilimler

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırısından sonra, nükleer tesislerin İsrail tarafından hedef alınabileceği olasılığı gündeme gelmişti. Bu durum, bölgedeki gerilimi artıran etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.