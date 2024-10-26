İran, İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi

İran'dan Cevap: Meşru Müdafaa Hakkı

İran, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara meşru müdafaa hakkıyla yanıt vereceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, İsrail'in İran'daki askeri tesislere yönelik eylemleri uluslararası hukuka aykırıdır.

Açıklamanın Detayları

Açıklamada, "İran, yabancı saldırı eylemlerine karşı kendisini savunma hakkına sahiptir; bu hak Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesine dayanarak meşrudur." ifadeleri kullanıldı.

İran, saldırıyı kınayan ülkelere teşekkür ederken, halkının güvenliği ve çıkarları için tüm imkanlarını kullanacağına vurgu yaptı. Ayrıca, ABD ve diğer Batılı ülkelerin desteğiyle İsrail'in Gazze’de soykırım suçlarına karıştığını belirterek, bölgedeki gerilimin kaynağının İsrail olduğunu ifade etti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Bakanlık, BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeleri, İsrail'in uluslararası hukuku ihlali karşısında acil eyleme geçmeye çağırdı.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail, İran’ın 1 Ekim tarihinde yaptığı füze saldırılarına misilleme olarak bazı askeri noktaları hedef aldı. İran, saldırılara hava savunma sistemleriyle karşılık verildiğini ve sınırlı hasarların meydana geldiğini duyurdu. Ayrıca, saldırılar sonucunda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.