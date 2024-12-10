İran, İsrail'in Suriye'deki Saldırılarını Kınadı

İran'dan İsrail'e Sert Tepki

İran, İsrail'in Suriye'nin altyapısına yönelik düzenlediği saldırıları ve Golan bölgesindeki işgali kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Bekayi, uluslararası topluma İsrail'i durdurmak için etkili önlemler alma çağrısında bulundu. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin bu tür saldırıların ve işgallerin derhal durdurulması için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

İran'ın bu açıklaması, bölgedeki gerginliklerin artmasıyla birlikte uluslararası diplomasinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.