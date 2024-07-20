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İran, İsrail'in Yemen'e saldırısının öngörülemeyen sonuçlarından Tel Aviv ile Washington'u sorumlu tuttu

İran, İsrail'in Yemen'e saldırısını kınayarak, Tel Aviv'in Gazze'de işlediği suçların yanı sıra Yemen'deki saldırılarının öngörülemeyen...

Yayın Tarihi: 20.07.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 23:13
İran, İsrail'in Yemen'e saldırısının öngörülemeyen sonuçlarından Tel Aviv ile Washington'u sorumlu tuttu

TAHRAN (AA) - İran, İsrail'in Yemen'e saldırısını kınayarak, Tel Aviv'in Gazze'de işlediği suçların yanı sıra Yemen'deki saldırılarının öngörülemeyen sonuçlarından İsrail ile başta ABD olmak üzere destekçilerinin sorumlu olacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Yemen'e saldırısını kınadı.

Saldırının bölgede gerilimin tırmanmasına ve savaşın yayılması riskine yol açacağını ifade eden Kenani, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların yanı sıra Yemen'deki saldırılarının öngörülemeyen sonuçlarından İsrail ile başta ABD olmak üzere destekçilerinin sorumlu olacağını belirtti.

Bölgedeki gerilimin temel nedeninin Gazze Şeridi'ndeki sivillere saldırıların devam etmesi olduğunu vurgulayan Kenani, İsrail'in Filistin'deki saldırganlığı devam ettiği sürece bölgeye barışın geri dönmeyeceğini kaydetti.

Kenani, İsrail'in Yemen'e saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diledi.

Yemen'de İran destekli Husiler, cuma sabaha karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracıyla vurmuştu. Saldırıda 1 kişi ölmüştü.

İsrail, bugün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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