İran, İsrail Saldırısına Cevap Verdi

İran ve İsrail Arasındaki Saldırı Ticariği

İran, İsrail'in Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde yer alan bazı askeri noktaları hedef aldığını açıkladı. İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılara hava savunma sistemleriyle etkin bir yanıt verildiği, ancak bazı bölgelerde "sınırlı hasar" meydana geldiği duyuruldu.

İran’ın Tepkisi

İran Hava Savunma Karargahı, İsrail'in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen bu eyaletlerdeki askeri noktalara saldırıda bulunduğunu bildirdi. Hava savunma sistemlerinin etkinliği sayesinde saldırıdan büyük ölçüde korunduğu, ancak bazı noktalarda hasar yaşandığı belirtildi.

Olayların Gelişimi

İran, bu olayların ardından hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldı. İran Acil Durum Merkezi, söz konusu saldırılarda yaralı bilgisi olmadığını kaydederken; İsrail ordusu ise gerçekleştirilen saldırıların tamamlandığını açıkladı.

Gece Patlamaları ve Hava Savunma Sistemleri

Gece saatlerinde Tahran’ın batı ve güneybatısında şiddetli patlama sesleri duyuldu. İran devlet televizyonu, bu seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve bunların İsrail’in saldırısına karşı hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını bildirdi.

Önceki Saldırılar

İran, 1 Ekim'de İsrail'e yönelik bir füze saldırısı düzenlemişti. Tel Aviv yönetimi, bu saldırıya karşılık verileceğini ifade etmişti.