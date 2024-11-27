İran, İsrail Saldırısına Yanıt Hakkını Saklı Tutuyor

İran Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 26 Ekim'deki İsrail saldırısına misilleme hakkını saklı tuttuklarını duyurdu. Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını değerlendirmenin de önemli olduğunu belirten Erakçi, bu anlaşmanın kalıcı hale gelmesi için umutlu olduklarını ifade etti.

Portekiz'deki Açıklamalar

Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Portekiz'de basına verdiği demeçte, "İran, İsrail'in geçen ay düzenlediği hava saldırılarına misilleme hakkına sahiptir. Ancak aynı zamanda Lübnan'daki ateşkes anlaşması gibi bölgedeki diğer gelişmeleri de değerlendiriyor" şeklinde konuştu.

Ateşkes Anlaşmasının Önemi

Erakçi, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu durumun bölgedeki barış sürecine katkı sağlayabileceğine dikkat çekti. Anlaşmanın, kalıcı bir ateşkese yol açmasını umduğunu ekledi.

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