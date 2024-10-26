İran, İsrail Saldırısında Dört Askerini Kaybetti

İran, İsrail’in Saldırıları Sonucu Dört Askerini Kaybetti

İran, İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucunda dört askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran ordusunun yaptığı yazılı duyuruda, saldırıların gece gerçekleştirildiği belirtildi.

Hayatını Kaybeden Askerler

Duyuruda, hayatını kaybeden askerlerin isimleri ise şöyle sıralandı: Binbaşı Hamza Cihandide, Binbaşı Seccad Mansuri, Astsubay Mehdi Şahruhifer ve Astsubay Mehdi Nekevi.

İsrail’in Gerekçesi

İsrail, bu saldırıları, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına yönelik bir "misilleme" olarak gerçekleştirdiğini ifade etti. Bunun üzerine, İran; Tahran ile ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını belirtti.

Hava Savunma Sistemlerinin Rolü

İran, hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu, ancak bazı bölgelerde "sınırlı hasar" meydana geldiğini de vurguladı. Öte yandan, İsrail ise saldırının "başarıyla" gerçekleştirildiğini açıkladı.