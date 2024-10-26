İran, İsrail Saldırısında İki Askerini Kaybetti

GÜNCELLEME: İran'da Hayatını Kaybeden Askerler

İran, İsrail'in son saldırılarında iki askerinin yaşamını yitirdiğini resmi olarak açıkladı. İran ordusunun yaptığı yazılı açıklamada, saldırıların detaylarına yer verildi.

Hayatını Kaybeden Askerlerin İsimleri

İran devlet televizyonu, hayatını kaybeden askerlerin isimlerini Binbaşı Cihandide ve Astsubay Şahruhifer olarak duyurdu.

İsrail'in Misilleme Saldırısı

İsrail, 1 Ekim'de İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarına cevap olarak, İran topraklarındaki askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hedef Alınan Bölgelere Dair Bilgiler

İran, saldırıların çoğunlukla Tahran ile batıdaki Huzistan ve İlam eyaletlerindeki askeri tesislere yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi. Ayrıca, İran hava savunma sistemlerinin saldırılara başarılı bir şekilde karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" yaşandığını da ekledi.

İsrail'in Açıklaması

İsrail, gerçekleştirdiği saldırının "başarıyla" tamamlandığını iddia etti. İran ordusu ise kayıplarını duyurduktan sonra, bu tür saldırıların artabileceğine dair endişelerini dile getirdi.