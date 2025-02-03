İran İstihbarat Bakan Yardımcısı: ABD ile Müzakere Zamanı Değil

İran İstihbarat Bakan Yardımcısı'ndan Sert Açıklama
İran İstihbarat Bakan Yardımcısı Muhammed Safdari, ABD ile müzakere etmenin şu aşamada İran'a hiçbir fayda sağlamayacağını belirtti.
Safdari, Kum İlim Havzası Müderrisleri Birliği toplantısında, ABD ilişkilerine ve bölgedeki gelişmelere dair kritik değerlendirmelerde bulundu. "Bugün ABD'yle müzakere, siyasi ve güvenlik yönünden İran'a hiçbir fayda sağlamayacaktır," Safdari, ABD'nin ekonomik baskılarla İran halkını yönetime karşı kışkırtmaya çalıştığını iddia ederek, Washington'un bu yöntemle Tahran'ı müzakereye zorlayışını eleştirdi. Safdari, “Amerikalılar, 'Ya geri çekileceksiniz, ya devrileceksiniz ya da Esad için hazırlanan senaryo sizin için de uygulanacak' mesajı vermeye çalışıyor,” şeklinde konuştu. Bu süreçte müzakerelerin zorunlu bir gereklilik olmadığını vurgulayan İranlı yetkili, “Amerikalılarla müzakere masasında sonuca ulaşılacağını sananlar ya siyasetten anlamıyorlar ya da müzakere diline vakıf değillerdir,” ifadelerini kullandı. Safdari, “Her şeyin zamanı var. Şu an müzakere zamanı değil,” diyerek, müzakere tartışmalarının hiçbir fayda sağlamayacağını yineledi. Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP), İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Ancak aslında nükleer müzakereler yeniden başlayamadı ve İran, uranyumunu yüzde 60 düzeyinde zenginleştirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, müzakere aşamasının konuşulduğu belirtildi. Cenevre'de 13 Ocak'ta, İran ile Almanya, İngiltere ve Fransa arasında 3. tur görüşmeler gerçekleştirilmişti.
ABD'nin Stratejisi ve İran'ın Yanıtı
Müzakere Zamanı Değil
Nükleer Müzakerelerde Son Durum
Safdari, ABD'nin ekonomik baskılarla İran halkını yönetime karşı kışkırtmaya çalıştığını iddia ederek, Washington'un bu yöntemle Tahran'ı müzakereye zorlayışını eleştirdi. Safdari, “Amerikalılar, 'Ya geri çekileceksiniz, ya devrileceksiniz ya da Esad için hazırlanan senaryo sizin için de uygulanacak' mesajı vermeye çalışıyor,” şeklinde konuştu.
Bu süreçte müzakerelerin zorunlu bir gereklilik olmadığını vurgulayan İranlı yetkili, “Amerikalılarla müzakere masasında sonuca ulaşılacağını sananlar ya siyasetten anlamıyorlar ya da müzakere diline vakıf değillerdir,” ifadelerini kullandı. Safdari, “Her şeyin zamanı var. Şu an müzakere zamanı değil,” diyerek, müzakere tartışmalarının hiçbir fayda sağlamayacağını yineledi.
Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP), İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Ancak aslında nükleer müzakereler yeniden başlayamadı ve İran, uranyumunu yüzde 60 düzeyinde zenginleştirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, müzakere aşamasının konuşulduğu belirtildi. Cenevre'de 13 Ocak'ta, İran ile Almanya, İngiltere ve Fransa arasında 3. tur görüşmeler gerçekleştirilmişti.