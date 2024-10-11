İran Kızılayı'na Ait Sahra Hastanesi İsrail Tarafından Vuruldu

İsrail Saldırısı Sonucu Hastane Yok Oldu

İran, İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında bulunan ve İran Kızılayı'na ait bir sahra hastanesine yönelik düzenlediği saldırıyı duyurdu.

Hastane Yanarak Yok Oldu

Saldırı sonucu hastanenin tamamen alev aldığı belirtildi. İran Kızılayı'nın X sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, 56 yatak kapasitesine sahip olan hastane, 6 Ekim'de yaralı Lübnanlılara yardımcı olmak amacıyla kurulmuştu.

Can Kaybı Yok, Ekipmanlar İmha Oldu

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, saldırıda can kaybı olmadığını ve tüm sağlık ekibinin güvende olduğunu ifade etti. Ancak hastanenin ambulansları, sağlık ekipmanları ve ilaçlarının tamamen imha edildiğini ekledi.

Uluslararası Tepkiler Bekleniyor

Hastanenin hedef alınması, uluslararası arenada çeşitli tepkilere yol açabilir. İran Kızılayı'nın 6 Ekim'deki hastane açılışı, bu tür insani yardım girişimlerinin önemini gözler önüne seriyor.