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İran, Kızıldeniz'deki Tanker Yangını İddialarını Yalanladı

İran, Husilerin Kızıldeniz'deki tanker yangınına müdahale eden römorkörlere saldırı tehdidi iddialarını reddetti.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 00:36
İran, Kızıldeniz'deki Tanker Yangını İddialarını Yalanladı

İran'dan Açıklama Geldi

İran, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği aracılığıyla Kızıldeniz'de yangın çıkmış bir petrol tankerine müdahale etmeye çalışan römorkörlere yönelik hızlı ateş açma tehditleri hakkında açıklama yaptı.

Husilerin Açıklaması

BM Temsilcisi, Patrick Ryder'in Husilerin, Kızıldeniz'de petrolleri hedef aldığı tanker yangınına müdahale eden römorkörlere saldırma tehdidi bulunduğuna dair iddialarına yazılı yanıt verdi.

Açıklamada, “Yemen’in Ensarullah Hareketi, Filistin’i destekleyen bir politika yürütmekte olup, bu bağlamda, savaş devam ettiği sürece Kızıldeniz'deki İsrail rejiminin petrol tankerlerine saldırmayı sürdüreceğini önceden belirtmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Müdahale Talebi ve Yardım Çağrısı

Ayrıca, İsrail için taşıdığı petrolü ateş altında bırakan gemideki çevresel tehlikelere dair birkaç ülkenin, römorkörlerin ve kurtarma gemilerinin müdahale edebilmesi için geçici bir ateşkes talep ettiği bilgisi verildi.

İranlı yetkililer, çevresel ve insani kaygılar nedeniyle Ensarullah'ın MV Sounion isimli tankere müdahelesini kabul ettiğini ifade etti ve bu durumun, Kızıldeniz'e yardım ulaştırılamaması ve petrol sızıntısının önlenememesiyle ilgili endişelerin bazı ülkelerin ihmalinden kaynaklandığı vurgulandı.

Husilerin Gemiyi Hedef Alması

Husiler, 21 Ağustos tarihinde, Yunan bayraklı MV Sounion isimli gemiyi, “İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği” iddiasıyla hedef aldıklarını bildirdi.

İngiltere’nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını ve ağır hasar gören geminin Kızıldeniz'de mahsur kaldığını belirtti. Gemi 150 bin ton petrol taşıyordu.

Patrick Ryder, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, Husilerin az önce bahsedilen duruma müdahale eden römorkörlere ateş edilmesi tehdidinde bulunduğunu iddia etti.

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