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İran, Komele Üyesi Ribvar Kerimiyan'ı Öldürdü

İran, Komele örgütünün liderlerinden Ribvar Kerimiyan'ın Irak sınırından giriş yaparken öldüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 18:49
İran, Komele Üyesi Ribvar Kerimiyan'ı Öldürdü

İran, Komele Örgütünün Üst Düzey İsimlerinden Birini Öldürdü

İran, Komele örgütü içerisinde önemli bir konumda bulunan Ribvar Kerimiyan'ın, Irak sınırından ülkeye girmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. İran resmi haber ajansı IRNA, Kerimiyan'ın yanındaki Komele üyeleriyle birlikte "İran'da terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla" sınırdan geçmeye çalıştığını belirtti.

Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi

Olayda, Kerimiyan'ın güvenlik güçleri tarafından pusuya düşürüldüğü ve çıkan çatışmada hayatını kaybettiği aktarıldı. Bu anların görüntüleri de IRNA tarafından yayınlandı.

Komele ve İKDP'nin Yıllardır Süren Varlığı

İran tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Komele ile İKDP, yıllardır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki kamplarda barınmaktaydı. Mart 2023'te İran ve Irak arasında imzalanan bir anlaşma ile bu örgütlerin İran sınırlarına daha uzak alanlara taşındığı bilgisi verilmişti.

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