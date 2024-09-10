İran, Körfez İşbirliği Konseyi'nin Adalar Açıklamasını Eleştirdi

İran'dan Körfez İşbirliği Konseyi'ne Tepki

İran, kontrolündeki Basra Körfezi adaları hakkında yapılan son açıklamalara karşı çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de üzerlerinde egemenlik iddiasında bulunduğu Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları, uluslararası tartışmaların merkezinde yer alıyor.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın Yanıtı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, KİK'in toplantısında yapılan açıklamaları "egemenliğine müdahale" olarak yorumladı. Kenani, bu adaların "İran topraklarının ayrılmaz bir parçası" olduğunu vurguladı.

KİK'in toplantısındaki sonuç bildirisine karşı çıktıklarını ifade eden Kenani, ülkesinin adalarda askeri tatbikatlar düzenlemesine yönelik her türlü eleştiriyi de "İran'ın egemenlik işlerine müdahale" olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

BAE'nin Pozisyonu

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde gerçekleştirilen KİK Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, BAE'nin adalar üzerindeki hak iddialarının desteklendiği ifade edildi. BAE, İran'ın askeri varlığını "işgalci" olarak nitelendiriyor.

Tarihi Arka Plan

Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları, Hürmüz Boğazı'na yakın stratejik konumları ve bölgedeki petrol potansiyeli nedeniyle önem taşımaktadır. Adalar, 1971 yılına kadar İngiliz işgali altında kalmış, sonrasında BAE'ye devredilmiş, ancak İran hemen ardından hakimiyeti ele geçirmiştir.

İran, adaların tarihsel olarak kendisine ait olduğunu savunarak, 1971 yılında henüz kurulmamış bir ülkeye ait olamayacaklarını ileri sürüyor. Diğer yandan BAE, hak iddialarını uluslararası platformlarda desteklemeye çalışıyor.