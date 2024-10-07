İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani Sağ Salim

İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Sağlık Durumu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı İrec Mescidi, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Beyrut'taki saldırıda yaralanmış olabileceğine dair çıkan iddialara net bir şekilde yanıt verdi. Mescidi, "Birçoğunuz General Kaani'ye ne olduğunu soruyorsunuz. Kendisi sağlıklı ve aktif görevine devam ediyor," dedi.

İddiaların Ardındaki Gelişmeler

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Tahran’da gerçekleştirilen bir konferansta konuşan Mescidi, Kaani'nin durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir açıklama yapılmasına gerek olmadığını ifade etti. Mescidi, "Bazıları açıklama yapın diyor ancak ne açıklaması? Böyle bir şeye ihtiyaç yok," dedi.

Medya ve Siyasi Tepkiler

Bazı İran medya kuruluşları ve siyasi çevreler, Kaani'nin sağlık durumu hakkında belirsizliklerin giderilmesi için yetkililerden açıklama talep etmişti. "General Kaani nerede?" başlıklı haberler, durumun netleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail Saldırısı ve Kaani'nin Durumu

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, 4 Ekim'de Beyrut'ta gerçekleştirilen ağır saldırılar sırasında Kaani'nin hedef alınmış olabileceğini bildirdi. Iranian Komutan Abbas Golru, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun bu konuda açıklama yaparak endişeleri ortadan kaldıracağına inanıyorum," diyerek durumun iyi olduğunu vurguladı.

Kaani'nin Varlığı ve Törenler

Kaani, geçtiğimiz gün İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in düzenlediği bir törende yer almadı. Bu durum, komutanın sağlık durumuna dair spekülasyonları artırdı. Ancak Mescidi ve Golru, Kaani'nin herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtti. Kaani'nin, sağlık durumu hakkında net açıklamalar yapılmaması, Beyrut'taki İsrail saldırısında yaralandığına dair haberlere yol açtı.