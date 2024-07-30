İran Lideri Hamaney'den Fransa'daki LGBT Temalı Hazreti İsa Canlandırmasına Sert Tepki

İran Lideri Hamaney'den Sert Açıklama

Fransa'da düzenlenecek olan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış kutlamalarında Hazreti İsa'nın hayatını konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun LGBT temaları ile canlandırılmasına İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tepki gösterdi.

"Saygı, Tartışılmaz Bir Konudur"

Hamaney, yaptığı açıklamada, X sosyal medya platformu üzerinden şu mesajı paylaştı: "Hazreti İsa'ya saygı, Müslümanlar için tartışılmaz, kesin bir konudur. İsa Mesih dahil olmak üzere ilahi dinlerin mukaddes şahsiyetlerine yönelik bu hakaretleri kınıyoruz."

Protestolar ve Tepkiler

Tahran'ın Filistin Meydanı'nda bir araya gelen öğrenci grubu, Gazze'de savaş suçları işlemesine rağmen İsrail'in sporcularının 2024 Paris Olimpiyatları'na katılımına itiraz etti. Protestocular, "İsrail'e ölüm" ve "Amerika'ya ölüm" sloganları atarken, "Spor suç yeri değildir, soykırımların sporda ve uluslararası alanda yeri yoktur" yazılı dövizler taşıdı.

Paris Olimpiyatları'nda Tartışmalı Performans

Paris'te yapılacak olan 2024 Olimpiyat Oyunları çerçevesinde, Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" adlı tablosunun eşcinsel figürlerce canlandırılması, dünya genelinde tepkilere yol açmıştı.