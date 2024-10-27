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İran Lideri Hamaney'den İsrail Saldırısına Yanıt

Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in son saldırısına dair yaptığı açıklamada abartılmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 12:05
İran Lideri Hamaney'den İsrail Saldırısına Yanıt

Hamaney: "İsrail'in Saldırısı Ne Abartılmalı Ne de Küçümsenmeli"

İran İslam Cumhuriyeti'nin lideri Ayetullah Ali Hamaney, son zamanlarda İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamaney, Tahran'daki konutunda düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, "İki gece önce bir hata yaptılar elbette abartıyorlar. Bunu büyütmek yanlış ancak küçültmek de yanlış," şeklinde ifade etti.

Siyonist Rejim Hata Yapıyor

Hamaney, Siyonist rejimin İran'a yönelik hesap hatası bulunduğunu vurgulayarak, "Bu bozulmalı. İran'ın gücünü, kabiliyetini ve iradesini hala tam olarak anlayamadılar. Bunu onlara anlatmamız lazım," diye ekledi.

Hamaney, hükümetin internet yasaklarının kaldırılmasıyla ilgili çalışmalara da dikkat çekti. "Siber alana ilişkin karar vericiler ve karar alıcılar toplumsal güvenliğe dikkat etmeli. Ülkenin yetkilileri halkın psikolojik güvenliğini sağlamalı," dedi.

İsrail'in Askeri Hedeflere Saldırısı

26 Ekim'de İsrail'in İran'daki askeri hedefleri bombaladığı belirtilirken, saldırının İran'ın 1 Ekim'de gerçekleştirdiği füze saldırısına bir "misilleme" olarak yapıldığı ifade edildi. İran, Tahran ve Huzistan ile İlam eyaletlerindeki bazı askeri noktaların hedef alındığını, hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu, fakat bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini bildirdi.

İsrail hükümeti, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıklarken, İran ordusu tarafından yapılan bir yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırısının ne abartılması ne de küçümsenmesi...

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırısının ne abartılması ne de küçümsenmesi gerektiğini söylerken misilleme çağrısında bulunmadı. İran lideri Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda düzenlenen bir toplantıda konuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırısının ne abartılması ne de küçümsenmesi...

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırısının ne abartılması ne de küçümsenmesi gerektiğini söylerken misilleme çağrısında bulunmadı. İran lideri Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda düzenlenen bir toplantıda konuştu.

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