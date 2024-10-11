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İran, Lübnan'a Silah Yardımı İddialarını Red etti

İran, Lübnan'a silah gönderdiği yönündeki iddialara, askeri desteğe ihtiyaç olmadığını belirterek yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 20:36
İran, Lübnan'a Silah Yardımı İddialarını Red etti

İran'dan Silah Yardımı Açıklaması

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ülkenin Hizbullah’a hava yoluyla silah gönderdiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Hava Yoluyla Silah Gönderildiği İddiaları

Temsilcilikten yapılan yazılı açıklamada, Fox News kanalında yer alan ''İran, Lübnan'a küçük ve orta boy silahlar gönderiyor'' iddialarına sert bir tepki geldi.

İhtiyaç Vurgusu

Açıklamada, “Lübnan'ın askeri desteğe ihtiyacı yok. En önemli ve acil öncelik, ateşkesin sağlanması ve yardım çalışmalarının kolaylaştırılmasıdır.” ifadelerine yer verildi.

İnsani Yardım Vurgusu

İran, Lübnan'a usulüne uygun bir şekilde insani yardımlar sağladığını belirtti ve “Tıbbi yardım sağlamaya ve yaralıları almaya hazırız,” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu iddialar, bölgedeki gerginliğin arttığı bir dönemde ortaya atıldı ve İran'ın Lübnan'a yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili endişeleri artırdı.

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