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İran, Lübnan'daki Ateşkesi Destekledi

İran, Lübnan'daki ateşkesi ve İsrail'in saldırılarının sona ermesini memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 08:01
İran, Lübnan'daki Ateşkesi Destekledi

İran, Lübnan'daki Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

İran, Lübnan'da sağlanan ateşkesin ardından İsrail'in bu ülkeye yönelik saldırganlığının durmasından duyduğu memnuniyeti açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın İsrail'in Lübnan'a karşı sergilediği saldır ganlıkların sona ermesini desteklediğini ve Lübnan hükümeti, halkı ile direniş güçlerine tam destek verdiklerini belirtti.

Bekayi ayrıca, uluslararası topluma bölgede barış ve istikrarı korumak amacıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için Tel Aviv yönetimine etkili baskılar yapma çağrısında bulundu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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