İran, Lübnan'daki Patlamaları Terör Eylemi Olarak Kınadı

İran'dan Kınama Mesajı

İran, Lübnan'da meydana gelen çağrı cihazı patlamalarını "Lübnan vatandaşlarını hedef alan katliam örneği" olarak nitelendirerek sert bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan'daki terör eylemleri, başta uluslararası insancıl hukuk olmak üzere uluslararası hukuka aykırıdır" ifadesini kullandı. Kenani, durumun ciddiyetini vurgulayarak, İsrail'in bölgedeki terör eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini dile getirdi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Kenani, "Bu nedenle bu rejimin terör eylemleriyle yüzleşmek açık bir zorunluluktur" diyerek uluslararası toplumun bu duruma karşı harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, "Suçlu siyonist yetkililerin cezasız kalması kabul edilemez" sözlerini ekledi.

Taziye ve Dayanışma Mesajı

İranlı Sözcü, patlamalarda yaralananların iyileşmesi için dua ederken, İran'ın Lübnan'a yardım sağlamaya hazır olduğunu da ifade etti. Patlamalarda yaralananlar arasında İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani de bulunuyor.

Lübnan'daki Patlamalar

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarındaki patlamaların sonucunda biri çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 2,800 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail, olayla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ayrıca, İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların son günlerde tırmandığı gözlemleniyor.