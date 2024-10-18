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İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın İfadeleri Tartışma Yarattı

Lübnan, Kalibaf'ın açıklamalarını eleştirirken, İran kaynakları bu ifadelerin çarpıtıldığını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:25
İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın İfadeleri Tartışma Yarattı

İran Meclis Başkanı Kalibaf’ın Açıklamaları Açıklık Kazandı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın sözleri, Fransız Le Figaro gazetesinde yer almasının ardından tartışmalara yol açtı. Lübnan hükümeti tarafından sert tepkilerle karşılanan bu açıklamaların doğru aktarılmadığı iddia ediliyor.

Asılsız İfadeler İddiası

Kalibaf’a yakın bir kaynak, İran basınına yaptığı açıklamada, Le Figaro’da yer alan ifadelerin asılsız olduğunu belirtti. Söz konusu kaynak, Kalibaf'ın yalnızca Lübnan hükümeti ve direniş güçleri tarafından onaylanan bir ateşkes anlaşmasına İran'ın desteğini ifade ettiğini öne sürdü.

Ateşkes Vurgusu

Yapılan açıklamalarda, Kalibaf'ın röportajında "Lübnan hükümeti ve direnişi ile varılacak bir ateşkesin İran tarafından da kabul edileceğini" ifade ettiği aktarıldı. Ayrıca, Avrupa ile müzakereler konusundaki ifadelerinin de Lübnan'da bir ateşkes anlaşmasına varılmasına katkı sağlamak amacı taşıdığı belirtildi.

Lübnan Hükümetinin Tepkisi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kalibaf'ın açıklamalarını "Lübnan'ın ulusal egemenliğine müdahale" olarak yorumladı. Mikati, Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib’e İran’ın Beyrut Maslahatgüzarı’nın Dışişleri Bakanlığına çağrılması ve Kalibaf'ın sözleri hakkında açıklama talep edilmesi için direktif verdi.

Siyasi Destek

Ayrıca, aşırı sağcı Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Samir Caca, Mikati’nin ifadelerine destek vererek, bu sözlerin "tüm Lübnanlıların bakış açısını temsil ettiğini" ifade etti.

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