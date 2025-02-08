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İran Meclis Başkanı'ndan Hükümete ABD ile Müzakere Uyarısı

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hamaney'in talimatıyla ABD ile müzakereden vazgeçme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:17
İran Meclis Başkanı'ndan Hükümete ABD ile Müzakere Uyarısı

İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Hükümete Önemli Uyarı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkenin lideri Ali Hamaney'in ABD ile yürütülen müzakerelere karşı olduğu yönündeki açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a ABD ile müzakereden vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Tahran'da Kritik Konferans

Kalibaf, başkent Tahran'da düzenlenen bir konferansta askeri yetkililere hitap ederken, Hamaney'in ABD ile müzakerelere dair tutumunu değerlendirdi. Hamaney'in müzakere konusundaki tutumunun net ve şeffaf olduğunu ifade eden Kalibaf, “Cumhurbaşkanı ile hükümet üyeleri kesinlikle Rehber'in emirleri doğrultusunda işleri ilerletmelidir.” vurgusunu yaptı.

İki Kutupluluk Oluşturulmamalı

Kalibaf, ülke içinde müzakere karşıtları ve müzakere taraftarları gibi iki kutupluluk oluşturulmaması gerektiğini belirterek, “Bu ortamda iki kutupluluk oluşturulmamalıdır.” dedi.

Trump'ın Katkıları ve Anlaşmadan Çekilmesi

İran liderinin yalnızca ABD ile müzakerelere karşı çıktığını hatırlatan Kalibaf, “Önceki hükümet nükleer anlaşma konusunda Avrupa ile müzakere yaptı. Trump, şehid (Kasım) Süleymani'nin katilidir ve Rehber'in ABD ile müzakere etmenin onurlu olmadığını söylemesi doğrudur.” şeklinde konuştu.

Son Gelişmeler ve Hamaney'in Değerlendirmesi

İran'da Hükümet yetkilileri, yaptırımların kaldırılması için son zamanlarda ABD ile nükleer müzakereler hakkında olumlu sinyaller vermişti. Ancak, Hamaney'in önceki gün yaptığı açıklamada, “Böyle bir hükümet ile müzakere etmek akıllıca, bilgece veya onurlu bir şey değildir.” sözleri dikkat çekti.

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