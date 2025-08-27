DOLAR
İran, Meclis Yasasına Rağmen UAEA Denetçilerine Yeniden İzin Verdi

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Buşehr ve Tahran'da UAEA denetçilerine izin verince Meclis'te sert tartışma başladı; karar bazı milletvekilleri tarafından yargıya taşınacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:40
İran, Meclis Yasasına Rağmen UAEA Denetçilerine Yeniden İzin Verdi

İran, Meclis Yasasına Rağmen UAEA Denetçilerine Yeniden İzin Verdi

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin Kararı Tartışma Yarattı

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Buşehr Nükleer Reaktörü ile Tahran Araştırma Merkezinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin denetim yapmasına izin verdi. Karar, Mecliste çıkarılan yasaya rağmen alınması nedeniyle ülkede geniş tartışma yarattı.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yaptığı açıklamada denetimlere onay verildiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından bazı milletvekilleri karara sert tepki gösterdi ve bunun mevcut yasaları ihlal ettiğini savundu.

Tahran Milletvekili Kamran Gazenferi, Konseyin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığında aldığı kararın "yasaya aykırı" olduğunu belirterek konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Diğer bir muhafazakar milletvekili Emir Hüseyin Sabiti ise Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den UAEA ile varılan anlaşmanın ayrıntılarını açıklamasını istedi ve UAEA denetçilerini casus olmakla suçladı.

Meclisin Çıkardığı Yasa ve Gerekçeleri

Meclis, UAEA'yı İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırılarına yol açmakla ve casusluk faaliyetleriyle suçlayarak işbirliğinin durdurulmasını öngören bir yasa hazırlamıştı. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, İsrail ve ABD'nin saldırılarına yönelik kınama yapmaması İran'da yoğun tepkiye neden olmuştu.

Söz konusu yasa, hükümeti UAEA denetçilerinin ülkeye girişini yasaklamaya ve tüm denetim faaliyetlerini durdurmaya zorlayan hükümler içeriyordu. 26 Haziran'da Mecliste çıkarılan yasa, nihai onay için Anayasayı Koruyucular Konseyi'nde de kabul edilmişti.

Yasa metninde ayrıca hükümetin, özellikle İranlı üst düzey yetkililer tarafından "casus" olarak nitelendirilen Rafael Grossi ile herhangi bir işbirliği yapması yasaklanmıştı. Yasanın yürürlükten kalkması ise İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla; İran'ın nükleer haklarının tanınması ve güvenlik garantilerinin sağlanması koşuluna bağlanmıştı.

Konunun bundan sonra nasıl ilerleyeceği ve milletvekillerinin yargıya başvurma adımları, İran iç siyasetinde yeni bir gerilim odağı olarak takip ediliyor.

