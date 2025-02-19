İran Meclisi'nde Ekonomi Bakanı Himmeti Hakkında Gensoru Önergesi Kabul Edildi

İran Meclisi'nde Gensoru Önergesi Kabul Edildi

İran'da Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti hakkında sunulan gensoru önergesi, Meclis gündemine alınma onayını aldı. Bakan Himmeti, ekonomi üzerindeki baskılar ve son dönemdeki ekonomik sorunlar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Meclisteki Gelişmeler

İran resmi haber ajansı IRNA tarafından aktarılan bilgilere göre, Meclisin bugünkü açık oturumunda, Himmeti hakkında gensoru önergesi 91 milletvekili tarafından imzalandı. Bundan sonraki süreçte Himmeti’nin 10 gün içerisinde Meclise gelerek hakkındaki suçlamalara karşı savunma yapması gerekecek.

Acil Oturum Tarihi Belirlendi

Meclis Başkan Yardımcısı Ahmed Nadıri, Himmeti'nin azil süreciyle ilgili ilk oturumun 2 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

Ekonomik Krizin Derinleşmesi

Son haftalarda, İran'da döviz ve altın kurlarında tarihi rekor artışlar gözlemlenmiş durumda. Özellikle, doların geçen hafta 90 bin tümen seviyesini aşması dikkat çekti. Himmeti, döviz ve altın kurlarındaki bu aşırı yükseliş karşısında kayıtsız kalmakla suçlanıyor.

Merkez Bankası Başkanı Hakkındaki Spekülasyonlar

Bu süreçte, Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin'in görevden alınacağına dair iddialar, ülke medyasında yoğun olarak yer bulmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün Merkez Bankası’nı ziyaretinde bu iddiaları reddetti.