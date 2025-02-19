İran Meclisi'nde Ekonomi Bakanı Himmeti Hakkında Gensoru Önergesi Kabul Edildi

İran'da Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti'nin gensoru önergesi Meclis gündemine alındı; Himmeti'nin 10 gün içinde savunma yapması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:07
İran Meclisi'nde Ekonomi Bakanı Himmeti Hakkında Gensoru Önergesi Kabul Edildi

İran Meclisi'nde Gensoru Önergesi Kabul Edildi

İran'da Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti hakkında sunulan gensoru önergesi, Meclis gündemine alınma onayını aldı. Bakan Himmeti, ekonomi üzerindeki baskılar ve son dönemdeki ekonomik sorunlar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Meclisteki Gelişmeler

İran resmi haber ajansı IRNA tarafından aktarılan bilgilere göre, Meclisin bugünkü açık oturumunda, Himmeti hakkında gensoru önergesi 91 milletvekili tarafından imzalandı. Bundan sonraki süreçte Himmeti’nin 10 gün içerisinde Meclise gelerek hakkındaki suçlamalara karşı savunma yapması gerekecek.

Acil Oturum Tarihi Belirlendi

Meclis Başkan Yardımcısı Ahmed Nadıri, Himmeti'nin azil süreciyle ilgili ilk oturumun 2 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

Ekonomik Krizin Derinleşmesi

Son haftalarda, İran'da döviz ve altın kurlarında tarihi rekor artışlar gözlemlenmiş durumda. Özellikle, doların geçen hafta 90 bin tümen seviyesini aşması dikkat çekti. Himmeti, döviz ve altın kurlarındaki bu aşırı yükseliş karşısında kayıtsız kalmakla suçlanıyor.

Merkez Bankası Başkanı Hakkındaki Spekülasyonlar

Bu süreçte, Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin'in görevden alınacağına dair iddialar, ülke medyasında yoğun olarak yer bulmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün Merkez Bankası’nı ziyaretinde bu iddiaları reddetti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Artış Gösterdi
2
Ramazan Öncesinde SYDV'lere 1,4 Milyar Lira Destek
3
Kırklareli'nde Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
4
İran Meclisi'nde Ekonomi Bakanı Himmeti Hakkında Gensoru Önergesi Kabul Edildi
5
Zelenskiy: 'Adil Barış için Herşeyi Yapacağız'
6
Zelenskiy: ABD Desteği Kritik, Müzakerelerde Mutlaka Olmalıyız
7
Zelenskiy'den Trump Açıklaması: Destek Kaybetmek İstemiyoruz

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı