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İran Meclisi'nde İnternet Yasakları Üzerine Gerginlik

İran Meclisi'nde internet yasaklarının kaldırılmasına dair hazırlanan tasarı üzerine tartışmalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:14
İran Meclisi'nde İnternet Yasakları Üzerine Gerginlik

İran Meclisi'nde Internet Yasaklarına Dair Gerginlik

İran'da internet yasaklarının güvenlik sorunlarının olmadığı dönemde kaldırılmasına yönelik bir milletvekili tarafından sunulan tasarının göz ardı edildiği iddiası üzerine, Meclis oturumu sırasında tansiyon yükseldi.

Bukan Milletvekili Osmani'nin Tepkisi

Oturumda, Bukan Milletvekili Muhammed Kesim Osmani, internet yasaklarının bir kısmının kaldırılmasına dair hazırladığı tasarının dikkate alınmamasıyla ilgili duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Osmani, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a yönelik eleştirilerini yüksek sesle ifade etti.

Osmani, "İki acil tasarı hazırlayıp yönetim kuruluna sundum. Bu plan her aşamadan geçti ama Sayın Kalibaf bu tasarıyı veto etti. Bunu hangi hakla yaptınız? Kur'an üzerine Meclis'in iç düzenlemelerine uyacağınıza yemin ettiniz," şeklinde konuştu.

Meclis Başkan Yardımcısı'ndan Yanıt

Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Nikzad, Osmani'nin eleştirilerine yanıt vererek, tasarının sıraya alındığını ve dikkate alınmadığına dair iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Nikzad, "Meclis Başkanı'na hitabınız doğru değil. 'Burası kışla değil' derken kastettiğiniz nedir? Bunlar nasıl ifadeler? Şu anda Başkanlık Heyetinde bekleyen 30 acil tasarı var ve bunlar zamanında sunulacak," şeklinde belirtti.

Osmani'nin Açıklamaları

Daha sonra basına açıklama yapan Osmani, internet yasaklarının yalnızca güvenlik sorunlarının olduğu dönemlerde uygulanmasına yönelik bir tasarı hazırladığını açıkladı. Tasarının 1 aydan fazla süredir bekletildiğini vurgulayan Osmani, "Birçok milletvekili de tasarının iyi bir plan olduğu konusunda hemfikir, ancak neden uygulanmadığı hususunda bir belirsizlik var. Anayasa, Meclis Başkanı'na herhangi bir tasarıyı engelleme yetkisi vermiyor" dedi.

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