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İran Meclisi'nden Hizbullah Lideri Nasrallah'a Suikast Tepkisi

İran Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in Nasrallah'a suikastini kınadı, ABD'yi suçladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 12:45
İran Meclisi'nden Hizbullah Lideri Nasrallah'a Suikast Tepkisi

İranlı Milletvekillerden Sert Tepki

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a yönelik düzenlediği suikasta karşı sert açıklamalarda bulundu. Kalibaf, bu eylemin ABD'nin destekleriyle gerçekleştirildiğini belirterek, "İsrail, cinayetlerini ABD’nin askeri, istihbarat, medya ve mali destekleriyle işliyor. ABD, bu cinayetlerin ortağıdır," dedi.

Milletvekillerinin Protesto Gösterisi

İran devlet televizyonuna göre, Meclis içerisinde, Nasrallah’a yönelik suikast protesto edildi. Kalibaf, milletvekillerine yaptığı konuşmada bölgesindeki direniş güçlerine yardımların devam edeceğini vurgulayarak, "Rehberimiz Ali Hamaney'in talimatları doğrultusunda, direniş güçlerine en üst düzeyde yardımda bulunma konusunda tereddüt etmeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Saldırıları ve İnsani Durum

Son günlerde İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik hava saldırılarına devam ederek 23 Eylül tarihinde ülkenin güney kesimlerine yoğun bombardıman gerçekleştirdi. Lübnan makamlarından alınan bilgiye göre, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hizbullah lideri Nasrallah, 27 Eylül tarihinde Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti. İsrail, buna karşılık olarak Hizbullah’a roket ve füze saldırıları gerçekleştirdi. Ancak İsrail tarafında çoğunlukla askeri üslerine yönelik bu saldırılardan büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı sebebiyle ülkede 150 bine yakın kişinin yerinden olduğu, başkent Beyrut ve çevresine göçün devam ettiği, ayrıca Suriye’ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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