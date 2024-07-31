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İran Meclisi'nden Olağanüstü Toplantı

İran Meclisi, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastla ilgili olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:43
İran Meclisi'nden Olağanüstü Toplantı

İran Meclisi Olağanüstü Toplanıyor

İran Meclisi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu bugün, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikast ile ilgili olağanüstü bir toplantı düzenleyecek.

Hamas Liderinin Suikasta Uğraması

İran’ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, komisyonun sözcüsü İbrahim Rızai, toplantının detaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Rızai, "Bugün, Şehid Heniyye’ye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle olağanüstü bir şekilde toplanıyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, suikastla ilgili incelemelerin halen devam ettiğini belirtti.

Heniyye'nin Tahran Ziyareti

Hamas lideri İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görev devralma törenine katılmak üzere Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz sabahı Heniyye’nin Tahran'daki konutuna yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail Suçlanıyor

Suikast ile ilgili olarak hem İran hem de Hamas hareketi, olayı İsrail'e atfetti. İsrailli yetkililer ise henüz olayla ilgili bir yorumda bulunmadı. Hatırlanacağı üzere, Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak Halid Meşal'in yerine seçilmişti.

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