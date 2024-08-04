Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran Meclisi Üyesi, İsrail'in Ülkede Nüfuzunu Açıkladı

İranlı yetkili Ebulfazl Zuhrevend, İsrail'in İran'da gizli işbirlikleri olduğunu öne sürdü.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:50
İran Meclisi Üyesi, İsrail'in Ülkede Nüfuzunu Açıkladı

İran Meclisi'nden Çarpıcı Açıklamalar

İran Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Ebulfazl Zuhrevend, ülkesinde İsrail'in varlığı ile ilgili önemli iddialarda bulundu.

İsrail'in Gizli Ağları

Zuhrevend, İranlı İşçiler Haber Ajansı (ILNA) ile yaptığı bir röportajda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı ele alarak, "İsrail'in Tahran ve genel olarak İran'da nüfuz ettiği şebekeler mevcut. Bu, büyük bir ülke olan İsrail'in etkinliğini gösteriyor." dedi.

Koruma Tedbirlerine Eleştiri

İranlı yetkili, Heniyye'nin koruma tedbirlerinin yetersiz olduğunu ifade ederek, "Daha doğru ve makul koruma sağlanması gerekirdi." açıklamasında bulundu.

Suikastın Sorumluları

Zuhrevend, gerçekleşen terör saldırısını İsrail ve ABD'ye atfederek, bu durumun uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkat çekti. Hatırlanacağı üzere, İsmail Heniyye, 31 Temmuz tarihinde Tahran'da suikasta uğradı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!