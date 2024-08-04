İran Meclisi Üyesi, İsrail'in Ülkede Nüfuzunu Açıkladı

İran Meclisi'nden Çarpıcı Açıklamalar

İran Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Ebulfazl Zuhrevend, ülkesinde İsrail'in varlığı ile ilgili önemli iddialarda bulundu.

İsrail'in Gizli Ağları

Zuhrevend, İranlı İşçiler Haber Ajansı (ILNA) ile yaptığı bir röportajda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı ele alarak, "İsrail'in Tahran ve genel olarak İran'da nüfuz ettiği şebekeler mevcut. Bu, büyük bir ülke olan İsrail'in etkinliğini gösteriyor." dedi.

Koruma Tedbirlerine Eleştiri

İranlı yetkili, Heniyye'nin koruma tedbirlerinin yetersiz olduğunu ifade ederek, "Daha doğru ve makul koruma sağlanması gerekirdi." açıklamasında bulundu.

Suikastın Sorumluları

Zuhrevend, gerçekleşen terör saldırısını İsrail ve ABD'ye atfederek, bu durumun uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkat çekti. Hatırlanacağı üzere, İsmail Heniyye, 31 Temmuz tarihinde Tahran'da suikasta uğradı.