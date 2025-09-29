İran, Mossad İçin Casuslukla Suçlanan Behmen Çubiasl'ı İdam Etti

İran, Mossad adına casuslukla suçlanan veritabanı uzmanı Behmen Çubiasl'ın idam cezasını infaz etti; suçlamalar kritik telekom projelerine erişim iddialarını içeriyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:34
İran, Mossad İçin Casuslukla Suçlanan Behmen Çubiasl'ı İdam Etti

İran, Mossad İçin Casuslukla Suçlanan Behmen Çubiasl'ı İdam Etti

İran, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad adına çalışmakla suçlanan ve ölüm cezasına çarptırılan Behmen Çubiasl'ın idamını infaz etti. Haberin kaynağı, İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı olarak belirtildi.

Suçlamalar ve iddialar

Çubiasl'ın, bir veritabanı uzmanı olarak görev yaptığı ve bilgi tabanlı bir şirkette bulunarak ülkenin kritik telekomünikasyon projelerine erişim sağladığı ifade edildi. İddialara göre uzmanlığı sayesinde şirketin tüm projelerinde yönetici konumunda yer aldı ve ülkenin hayati veri tabanlarına kapsamlı erişim sağladı.

Haberde ayrıca Çubiasl'ın Mossad ajanlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ermenistan, Hindistan, Tayland, Vietnam, İrlanda ve Bulgaristan'da yüz yüze görüşmeler yaptığı tespit edildiği belirtildi.

Mossad'ın amaçları

Gazeteye yansıyan bilgilere göre Mossad'ın sanığın işbirliğini sağlamadaki temel amacı, hükümet kurumlarının veri tabanlarını ele geçirmek ve İran veri merkezlerinde ihlal oluşturmak şeklinde aktarıldı. Bunun yanı sıra elektronik cihazların ithalat yolunu araştırmak da dahil olmak üzere diğer ikincil hedeflerin de takip edildiği iddia edildi.

İddialar resmi kaynaklarca aktarılırken, Mizan Haber Ajansı haberi bu çerçevede duyurdu.

