DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.319.659,91 -0,01%

İran, Netanyahu'nun Konutuna Yönelik İHA Saldırısını Hizbullah'a Atfetti

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Netanyahu'nun evine yönelik saldırının Hizbullah tarafından yapıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 00:48
İran, Netanyahu'nun Konutuna Yönelik İHA Saldırısını Hizbullah'a Atfetti

İran'ın Açıklaması

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunun bulunduğu bölgeye gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısının, Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Olayın Detayları

İran, konuya ilişkin resmi bir açıklama yaparak, "Bu eylem Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı. Açıklamanın ardından, söz konusu insansız hava aracının, İsrail'in kuzeyinde, Kayserya bölgesinde Başbakan Netanyahu'nun evinin bulunduğu alana isabet ettiği aktarıldı.

İsrail'in Yanıtı

İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Kayserya'daki konutuna doğru bir İHA fırlatıldığını doğruladı. Olay esnasında, Netanyahu ve eşinin evde bulunmadığı, dolayısıyla yaralanan olmadığı belirtildi.

Önemli Not

Açıklamada olay hakkında daha fazla bilgi verilmediği dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Hayatını Kaybetti
2
İran, Netanyahu'nun Konutuna Yönelik İHA Saldırısını Hizbullah'a Atfetti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demokrasi Vurgusu
4
Rize'de Kar Mağdurları Kurtarıldı
5
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Eğitimde Yeni Düzenlemeler
6
Denizli'de Jandarmadan Şehit Oğluna Sürpriz Doğum Günü
7
Kumluca'da Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’