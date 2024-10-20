İran, Netanyahu'nun Konutuna Yönelik İHA Saldırısını Hizbullah'a Atfetti

İran'ın Açıklaması

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunun bulunduğu bölgeye gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısının, Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Olayın Detayları

İran, konuya ilişkin resmi bir açıklama yaparak, "Bu eylem Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı. Açıklamanın ardından, söz konusu insansız hava aracının, İsrail'in kuzeyinde, Kayserya bölgesinde Başbakan Netanyahu'nun evinin bulunduğu alana isabet ettiği aktarıldı.

İsrail'in Yanıtı

İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Kayserya'daki konutuna doğru bir İHA fırlatıldığını doğruladı. Olay esnasında, Netanyahu ve eşinin evde bulunmadığı, dolayısıyla yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada olay hakkında daha fazla bilgi verilmediği dikkat çekti.