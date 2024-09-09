İran Nükleer Anlaşması İçin Diplomatik Fırsatlar Kayıtlı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine yönelik diplomatik fırsatların mevcut olduğuna inandıklarını ifade etti.

Dış Politika Gündemi

Haftalık basın toplantısında konuşan Kenani, İran'ın komşularıyla ve özellikle Rusya ile Çin gibi doğu ülkeleriyle ilişkilerine öncelik verdiğini vurguladı. "İran'ın komşularla olan iyi ilişkiler politikası büyük bir önceliktir. Doğu'ya yönelik stratejimiz ise yalnızca taktiksel değil, aynı zamanda stratejik bir tercih olarak belirlenmiştir," dedi.

Nükleer Müzakerelere Dair Beklentiler

İran ile Batı arasındaki nükleer müzakerelerin yeniden başlayabilme ihtimalini değerlendiren Kenani, "Batılı tarafların çok taraflı diplomatik sürecin uygulanmasına engel olmalarının üzüntü verici olduğunu düşünüyoruz. Eğer karşı taraf nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma iradesini gösterirse, mesajımız net: Diplomatik fırsatlar hala masada," şeklinde konuştu.

AB ile Yakın İşbirliği

Kenani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasında yapılması planlanan görüşmelere dair bilgiler de paylaştı.

Tahran'ın Zengezur Koridoru'na Bakışı

Tahran’ın Zengezur Koridoru’na yönelik tutumu hakkında sorulara karşılık veren Kenani, "Ekonomi ve transit yollarındaki engellerin kaldırılmasını destekliyoruz ve bu sürecin tüm ülkelerin çıkarları gözetilerek yürütülmesi gerekiyor," ifadelerine yer verdi.

İsrail Saldırıları Hakkında Bilgi

Suriye'de İsrail tarafından gerçekleştirilen son saldırılara da değinen Kenani, İranlı güçlere bağlı tesislerin hedef alındığına dair gelen haberlerin doğru olmadığını savundu.