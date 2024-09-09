Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran Nükleer Anlaşması İçin Diplomatik Fırsatlar Kayıtlı

İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer anlaşma müzakereleri için diplomatik fırsatlar sunduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:09
İran Nükleer Anlaşması İçin Diplomatik Fırsatlar Kayıtlı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine yönelik diplomatik fırsatların mevcut olduğuna inandıklarını ifade etti.

Dış Politika Gündemi

Haftalık basın toplantısında konuşan Kenani, İran'ın komşularıyla ve özellikle Rusya ile Çin gibi doğu ülkeleriyle ilişkilerine öncelik verdiğini vurguladı. "İran'ın komşularla olan iyi ilişkiler politikası büyük bir önceliktir. Doğu'ya yönelik stratejimiz ise yalnızca taktiksel değil, aynı zamanda stratejik bir tercih olarak belirlenmiştir," dedi.

Nükleer Müzakerelere Dair Beklentiler

İran ile Batı arasındaki nükleer müzakerelerin yeniden başlayabilme ihtimalini değerlendiren Kenani, "Batılı tarafların çok taraflı diplomatik sürecin uygulanmasına engel olmalarının üzüntü verici olduğunu düşünüyoruz. Eğer karşı taraf nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma iradesini gösterirse, mesajımız net: Diplomatik fırsatlar hala masada," şeklinde konuştu.

AB ile Yakın İşbirliği

Kenani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasında yapılması planlanan görüşmelere dair bilgiler de paylaştı.

Tahran'ın Zengezur Koridoru'na Bakışı

Tahran’ın Zengezur Koridoru’na yönelik tutumu hakkında sorulara karşılık veren Kenani, "Ekonomi ve transit yollarındaki engellerin kaldırılmasını destekliyoruz ve bu sürecin tüm ülkelerin çıkarları gözetilerek yürütülmesi gerekiyor," ifadelerine yer verdi.

İsrail Saldırıları Hakkında Bilgi

Suriye'de İsrail tarafından gerçekleştirilen son saldırılara da değinen Kenani, İranlı güçlere bağlı tesislerin hedef alındığına dair gelen haberlerin doğru olmadığını savundu.

İLGİLİ HABERLER

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu