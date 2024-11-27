İran Nükleer Faaliyetlerini Şeffaf ve Barışçıl Olarak Tanıttı

İran: Nükleer Faaliyetlerimiz Şeffaf ve Barışçıldır

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer faaliyetlerinin şeffaf olduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetiminde gerçekleştiğini ifade etti.

Resmi haber ajansı IRNAya göre, İslami, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İslami, "İran'ın nükleer programı ve rotası bellidir. Şeffaf ve barışçıldır. Tüm faaliyetlerimiz, UAEA denetimi altında ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındadır," dedi.

Uranyum zenginleştirme seviyesinin program kapsamında maksimum yüzde 60 olarak belirlendiğini vurgulayan İslami, "Farklı hedeflere göre farklı zenginleştirme oranlarımız bulunmaktadır. Önemli olan, verimliliği artırabilmemizdir. Yüksek ayırma kapasitesine sahip, daha verimli ve ekonomik olabilecek gelişmiş makineleri planlarımız arasına aldık," şeklinde konuştu.

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakan yardımcılarının, İran'ın nükleer programını ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 29 Kasımda Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

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