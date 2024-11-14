İran, Nükleer Müzakerelere Hazırlığını Açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Önemli Açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin nükleer programı konusundaki anlaşmazlıkların işbirliği ve diyalog yoluyla çözülebileceğini vurguladı. Erakçi, ulusal çıkarlar doğrultusunda müzakereye hazır olduklarını, ancak baskı altında müzakere etmeyeceklerini dile getirdi.

Görüşmelerin İçeriği

Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Tahran'da yaptığı basına kapalı görüşmenin ardından X sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Görüşmenin "önemli ve samimi" geçtiğini belirten Erakçi, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) bir üyesi olarak UAEA ile işbirliğine devam ettiklerini ifade etti.

Müzakere Beklentileri

Erakçi, müzakerelere dair, "İran, barışçıl nükleer programına ilişkin müzakere masasından hiçbir zaman ayrılmadı. Şimdi sıra (AB) E3'te (İngiltere, Fransa ve Almanya). Biz baskı altında değil, ulusal çıkarlarımız ve inkar edilemez haklarımız temelinde müzakere etmeye hazırız," dedi.

Grossi'nin Tahran Ziyareti

Görüşmenin ardından, Grossi'nin yarın İran'ın Fordo ve Natanz nükleer tesislerini ziyaret edeceği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.