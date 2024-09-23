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İran Nükleer Müzakerelerini Yeniden Başlatma Çabasında

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için uluslararası temaslarda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 14:35
İran Nükleer Müzakerelerini Yeniden Başlatma Çabasında

İran, Nükleer Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Adım Atıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya ile nükleer müzakerelerin yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla çaba sarf ettiklerini açıkladı.

New York'taki Temaslar

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde ABD'nin New York şehrinde bulunan Arakçi, gündeme dair soruları yanıtladı. Arakçi, "Yabancı dışişleri bakanları ile görüşmeler yapıyoruz. Çabamız, nükleer müzakerelerin yeniden başlaması yönünde," dedi.

Nükleer Müzakereler ve Zorluklar

Tarafların hazır bulunması durumunda bu müzakerelerin New York'ta başlatılabileceğini vurgulayan Arakçi, nükleer müzakerelerin yeniden başladığı zaman Ukrayna ve Gazze gibi uluslararası karmaşık durumlar nedeniyle daha zor olabileceğini ifade etti. Buna rağmen müzakerelerin yeniden başlayacağı umudunu taşıdıklarını belirtti.

İran ile Nükleer Anlaşma Süreci

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında 2015 yılında bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma, yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlenmesini ve denetim altına alınmasını öngörüyordu.

Ancak eski Başkan Donald Trump döneminde Washington, 2018'de bu anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Bu durum, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmasına ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye yönelmesine neden olmuştu.

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