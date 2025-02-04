İran, Nükleer Silah Peşinde Olmadığını Yeniden Vurguladı

İran'dan Nükleer Silah Açıklaması

İran lideri Ali Hamaney'in siyasi danışmanı Ali Şemhani, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadığını belirtti. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) tarafından aktarılan bilgilere göre, Şemhani, Tahran'daki İran Bilim ve Sanayi Üniversitesi'nde düzenlenen Nükleer Sanayi Sergisini ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı'nın İddialarına Yanıt

Şemhani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun iddialarına yanıt vererek, "İran hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmamış ve olmayacaktır. Ancak, siyasi ve teknik boyutlarda yasal haklarını tüm gücüyle savunmaktadır," dedi.

Ülkesinin nükleer faaliyetlerinin şeffaf olduğunu ve uluslararası taahhütlere uygun hareket ettiğini savunan Şemhani, "Sözünden dönen ve eylemsiz küresel güçlerin aşırılıklarına karşı duracağız," ifadelerini kullandı.

Nükleer Müzakereler ve Gelişmeler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fox News'e verdiği röportajda, İran'a karşı baskı kampanyasının devam etmesi gerektiğini vurguladı ve "Yaptıkları faaliyetleri durdurana kadar İran'a daha fazla baskı uygulamamız gerektiğini düşünüyorum. Nedir bu faaliyetler? Nihayetinde nükleer silaha ulaşmaya çalışıyorlar," şeklinde konuştu.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın (5+1) imzalamış olduğu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 14 Temmuz 2015'te yürürlüğe girmişti. Ancak, Donald Trump 2017'de başkanlık görevine başlamasıyla birlikte, Mayıs 2018'de ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.

Nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalar sonuç vermemiş, İran también uranyumunu yüzde 60 düzeyinde zenginleştirmiştir.