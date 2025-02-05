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İran: Nükleer Silah Programımız Yok

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, 'Hiçbir zaman nükleer silah programımız olmadı ve olmayacak' dedi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:55
İran: Nükleer Silah Programımız Yok

İran: Nükleer Silah Programımız Yok

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer silah peşinde olduğu yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. İslami, Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, "İran hiçbir zaman bir nükleer silah programına sahip olmadı ve olmayacak" dedi.

Trump'ın Açıklamalarına Değerlendirme

İslami, Trump'ın İran ile ilgili nükleer silah konusundaki sözlerinin "açık bir nokta" olduğunu belirtti. Ayrıca, İran'ın güvenlik denetimi anlaşması ve NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması) çerçevesinde barışçıl nükleer faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Trump'ın İddiaları

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Gazze'de işlenen savaş suçlarıyla suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiği görüşmede, İran'ın nükleer silaha erişime çok yakın olduğunu ve bunu engelleyeceklerini ifade etti.

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